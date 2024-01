Read this story in English.

Desde la pandemia, el senador estatal demócrata Tom Umberg se ha unido a cientos de miles de abogados, demandantes, acusados y testigos de California y se ha acercado de forma remota a las audiencias judiciales.

Para Umberg, abogado en ejercicio y ex fiscal federal de Santa Ana, el uso de video remoto para ayudar a reducir el atrasado sistema judicial de California ha sido innegablemente beneficioso para los californianos comunes y corrientes que tienen que acudir a los tribunales por una razón u otra.

Pueden iniciar sesión en sus comparecencias en sus teléfonos o computadoras en lugar de tomarse un día libre en el trabajo para hacer un largo viaje al juzgado, dijo. Del mismo modo, los abogados cobran menos a sus clientes cuando no tienen que facturarles cientos de dólares por hora para conducir hacia y desde el tribunal para las audiencias procesales de rutina que constituyen la mayor parte del calendario diario de un tribunal.

“El acceso remoto es una manera de poder reducir costos y crear mayor accesibilidad, particularmente para aquellos que son indigentes”, dijo Umberg a Cal Matters, usando el término legal para alguien que es demasiado pobre para pagar un abogado.

Umberg quiere que las audiencias judiciales remotas sean permanentes, por lo que ha sido frustrante para él ver que el tema se convierte en una tediosa pelea anual en la Legislatura de California, a pesar de que las audiencias por video son tremendamente populares. El noventa y seis por ciento de las personas que respondieron una encuesta después de una de las más de 3.5 millones de audiencias judiciales remotas desde 2022 dijeron que habían tenido una experiencia positiva, según el Consejo Judicial de California, del que Umberg es miembro .

Sin embargo, en lugar de adoptar una ley permanente que autorice el uso del video remoto en los tribunales, cada año desde 2021, los legisladores han extendido temporalmente el programa de video de la era de la pandemia por uno o dos años más.

La última extensión es el Proyecto de Ley 92 del Senado de Umberg , que permitiría que los procedimientos judiciales penales siguieran celebrándose por vídeo durante un año más. Si no se aprueba una ley, no se permitirán videos remotos en las salas de los tribunales penales después del 31 de diciembre.

El año pasado, el gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley similar que permitía la tecnología remota en procedimientos civiles y ciertos procedimientos juveniles hasta el 1 de enero de 2026.

SEIU y los defensores públicos se oponen al proyecto de ley de Umberg

La resistencia a una adopción permanente proviene principalmente de las asociaciones de defensores públicos del estado y de uno de los sindicatos más influyentes del estado, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, que representa a alrededor de 15,000 trabajadores de tribunales de primera instancia en 34 condados. El respaldo del SEIU es muy buscado en las campañas electorales demócratas, al igual que el dinero en efectivo para la campaña del sindicato. El consejo estatal de SEIU y los sindicatos afiliados locales han donado más de 9.1 millones de dólares a las campañas electorales de los legisladores en ejercicio de California, según datos de OpenSecrets.

Los oponentes dicen que no se oponen al uso de apariciones en vídeo en determinados casos, especialmente en cuestiones procesales rutinarias. Pero, para procedimientos más serios, citan preocupaciones sobre la equidad para los acusados y la exactitud del expediente judicial oficial.

Dicen que algunas áreas no tienen acceso a Internet confiable, lo que crea problemas de conectividad para quienes intentan hacer zoom. Los taquígrafos judiciales se preocupan por crear transcripciones inexactas cuando no pueden escuchar el video con claridad. En términos más generales, los grupos opositores expresan preocupaciones sobre el mantenimiento de la integridad del sistema de justicia.

“Hay muchas cosas que no pueden quedar claras en una videollamada, como el comportamiento general, las señales físicas de riqueza emocional y la posibilidad de recibir asesoramiento fuera de cámara”, dijo Lesli Caldwell, ex defensora pública del condado de Solano que representa a la Asociación de Defensores Públicos de California al Comité de Seguridad Pública del Senado a principios de este mes. “La evidencia en video conduce a la deshumanización… tanto de los testigos como de los acusados”.

Los trabajadores de los tribunales también comparten esas preocupaciones, dijo Michelle Castro, cabildera jubilada y directora de relaciones gubernamentales de SEIU California, quien ahora es consultora del sindicato.

En una entrevista con CalMatters, desestimó la pregunta de un periodista acerca de que los trabajadores judiciales estaban preocupados de que la tecnología eventualmente reemplazara sus trabajos. Castro dijo que los empleados judiciales de SEIU, en particular los taquígrafos judiciales, están, sin embargo, preocupados por no poder hacer bien su trabajo.

Castro dijo que tal como están las cosas, los taquígrafos judiciales en la sala del tribunal a veces no pueden ver ni escuchar claramente lo que se presenta a través del video, lo que genera preocupaciones de que las transcripciones de los reporteros sean inexactas, dijo.

“Tienen una licencia que dice que deben proporcionar un registro palabra por palabra que debe ser 100% exacto”, dijo Castro. “Si no es así, amenaza su licencia”.

Umberg dijo que para abordar esas preocupaciones y otras, su legislación pendiente requiere que un taquígrafo judicial esté presente en la sala del tribunal durante una audiencia penal utilizando tecnología de video remota. El taquígrafo judicial también puede pausar la audiencia en cualquier momento si el audio no es claro. Además, Umberg dijo que los acusados pueden optar por asistir a las audiencias en persona.

El Consejo Judicial, el organismo encargado de formular políticas en los tribunales de California, apoya el proyecto de ley de Umberg. El consejo dijo que el proyecto de ley contiene varias disposiciones para proteger la integridad del sistema, incluido el requisito de que los testigos asistan en persona a los juicios por delitos graves, y otorga a los jueces la autoridad para ordenar procedimientos judiciales en persona cuando sea apropiado.

¿Se suavizará el proyecto de ley sobre audiencias remotas?

Eso fue suficiente para convencer a los colegas de Umberg a principios de este mes en el Comité de Seguridad Pública del Senado, donde fue aprobado por unanimidad, a pesar de que algunos demócratas del comité tenían reservas.

“Lo he dicho un millón de veces: no soy partidario de los procedimientos judiciales remotos ni de las declaraciones remotas”, dijo durante la audiencia el senador demócrata Scott Wiener, ex fiscal adjunto de la ciudad de San Francisco que tiene un título en derecho de Harvard. “Pero entiendo la realidad de dónde se encuentra el sistema legal en este momento. Y sé que los autores y las partes interesadas han trabajado mucho para establecer salvaguardias para que las personas no se vean obligadas a hacerlo”.

En 2022, el proyecto de ley de Umberg para permitir audiencias remotas en procedimientos civiles hasta 2026 fue modificado a pesar de sus objeciones, lo que lo obligó a tomar la medida inusual de instar a sus colegas en el Senado a votar en contra de su proyecto de ley.

Umberg estaba furioso porque el proyecto de ley se modificó para exigir, entre otras cosas, que las personas con enfermedades mentales internadas en hospitales psiquiátricos estatales asistieran a audiencias en persona. A las personas con enfermedades mentales, dijo, se les había permitido asistir a los tribunales de forma remota desde sus hospitales incluso antes de que las reglas de la era COVID entraran en vigor.

Dos fuentes legislativas, que pidieron no ser identificadas para evitar críticas a SEIU, dijeron que el sindicato era responsable de la enmienda. Castro, la defensora legislativa de SEIU, dijo que su equipo no tuvo nada que ver con el proyecto de ley modificado.

La traumática experiencia de transportar pacientes con enfermedades mentales habría cargado a los contribuyentes con “millones y millones de dólares por razones inexplicables”, dijo Umberg en el pleno del Senado. “Si se firma este proyecto de ley, ahora torturaremos a quienes están en hospitales estatales”. El Senado votó por unanimidad para anular la medida.

Al año siguiente, Newsom firmó una extensión del programa con la que Umberg podía vivir, permitiendo a los pacientes de los hospitales psiquiátricos estatales seguir asistiendo a los tribunales de forma remota como lo habían hecho anteriormente.

